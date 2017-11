Final do primeiro Festival de Música Jovem Show acontece neste sábado

Com o objetivo de descobrir novos talentos e divulgar a música regional, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC), através da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude, realiza neste sábado (25.11), às 17h, na Concha Acústica Helena Meirelles, o I Festival de Música da Juventude Jovem Show.

Após a apresentação dos finalistas e premiação, o evento contará com shows regionais dos artistas Guga Borba, Chicão Castro e da dupla Gilson e Júnior. A premiação será de R$ 5.000,00 para o primeiro colocado, R$2.000,00 para o segundo e R$1.000,00 para o terceiro.

Celeiro de talentos

Lembrando os jovens artistas que saíram do MS para conquistar o Brasil, o subsecretário de Políticas Públicas da Juventude, Thiago de Freitas Santos, destaca a importância de investir na música sul-mato-grossense: “Temos vários ícones da música jovem que saíram daqui do Estado, por isso, é importante investir na cultura de Mato Grosso do Sul. Entre eles estão Michel Teló, Luan Santana, além de duplas sertanejas de sucesso como João Bosco e Vinícus e Maria Cecília e Rodolfo. Isso somente nos últimos anos, sem contar nomes já consagrados há tempos, como Almir Sater e Ney Matogrosso. A música traz emprego, renda e felicidade”, reforça.

O edital para abertura de inscrições foi assinado no dia 6 de julho pelo secretário de Estado da SECC, Athayde Nery, e o subsecretário de Políticas Públicas da Juventude, Thiago de Freitas Santos, na presença do governador Reinaldo Azambuja.

A assinatura ocorreu na Governadoria e contou com a presença de representantes de movimentos de jovens, secretários municipais do interior e autoridades, além de apresentação musical do artista Guga Borba. Mais informações, acesse o site.