Final do voleibol movimenta servidores municipais nesta quinta-feira

A 11ª edição dos Jogos dos Servidores Municipais de Campo Grande se aproxima do fim. Nesta quinta-feira (26) acontece a final na modalidade de voleibol no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte), as partidas acontecem a partir das 19 horas. A Semed, que segue invicta no vôlei busca a medalha de ouro no masculino e feminino.

O primeiro jogo será a definição de 3º lugar entre as equipes femininas PGM e Ehma, logo após terá a definição do campeão feminino na partida entre Semed e Sasau. Já o masculino será o terceiro jogo, na busca pela medalha de ouro estão os times da Semed e Funesp.

Segundo o atleta Alexandre Duarte Pereira, servidor da Semed, a partida promete diversos pontos, além de muitas risadas. “Minha expectativa é um jogo de festa, alegria muita risada, pois independente de quem ganhe ou perca o objetivo principal é a integração das secretarias.Temos amigos nas outras equipes e isso fica muito divertido porque antes do jogo tem aquela “resenha” que contínua após o jogo. É claro que a competitividade existe mas é mais tranquila, nada de rivalidade pesada”, comentou.

Com a definição do voleibol, os Jogos seguem com as partidas de futebol que movimentam 317 atletas de 21 secretarias municipais. “Ao todo a competição reúne 600 servidores de Campo Grande, de 24 secretarias, na promoção do bem estar, da interação e da qualidade de vida, além de marcar a comemoração do dia do servidor público, celebrado dia 28 de outubro”, destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.