Finalistas do Festival Jovem Show receberão violões doados

Na manhã desta quinta-feira (16), a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude, ligada à Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania, assinou junto com a Sonotec Music & Sound um termo de doação sem encargos de 14 violões que serão entregues aos finalistas do Festival Jovem Show, no dia 25 de novembro.

A assinatura ocorreu na sede da empresa, em Presidente Prudente (SP), com a presença do subsecretário de Juventude de MS, Thiago Freitas, e o diretor da Sonotec, Northon Vanali.

A empresa é responsável por trazer ao Brasil instrumentos de cordas, percussão e acessórios de marcas mundiais como Takamine, Strinberg, Gretsch, Danelectro, Karsect, entre outras, que estão em 50% dos palcos artísticos do País. “Nosso compromisso é trazer para o público brasileiro o que há de melhor no mercado, e não podíamos deixar de participar deste Festival onde o Governo de MS busca revelar e valorizar os jovens talentos do estado”, disse Northon Vanali.

Para o subsecretário de Juventude, a parceria com empresas privadas reforça a importância de ações que estimulem as manifestações culturais da juventude. “Os festivais sempre foram importantes para revelar talentos e nós estamos resgatando essa tradição em MS, realizando o maior festival voltado ao público jovem da história recente do Estado”, acrescentou Thiago.

Os violões serão entregues aos finalistas na final do Festival Jovem Show, que será dia 25 de novembro, a partir das 17h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, na Capital. Além da apresentação dos finalistas, haverá shows regionais com Gilson e Júnior, Guga Borba e Chicão Castro.