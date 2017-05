Fisiculturista morre em hospital depois de passar mal

A fisiculturista, Francislaine Aretusa de Souza, 40, deu entrada na Santa Casa com parada cardiorrespiratória, mesmo com todo esforço da equipe médica, ela não resistiu e morreu. A mulher chegou ao hospital no fim da tarde do último domingo (28) depois de passar mal.

De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão da vítima foi chamado por sua mãe, Maria Pereira de Souza, para ajudar Aretusa, pois ela estava passando mal. A família então resolveu não esperar pelo Corpo de Bombeiros e a levou na Santa Casa.

Ao ser atendida no pronto socorro, os médicos perceberam que se tratavam de uma parada cardiorrespiratória. Além disso, a fisiculturista estava sem pulso, o socorro fez as manobras de ressuscitação por 30 minutos, mas a mulher não resistiu e morreu às 17h10 de ontem.

Conforme relatado pelo irmão de Francislaine, no registro policial, ela era esteticista e fazia auto aplicações. O boletim policial não revelou o que a mulher usava, mas a suspeita era que a esteticista usava um produto chamado de carboxterapia.

O produto consiste em eliminar a celulite e flacidez da pele. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como morte a esclarecer.