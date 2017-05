Flagrado com 250 kg de peixe, pescador é multado em R$ 6 mil

A Polícia Militar Ambiental (PMA), multou em R$ 6 mil um motorista que estava transportando 250 kg de pescado ilegal, neste domingo (21).

Segundo a PMA, os peixes foram capturados em Castilho, município do interior de São Paulo e seriam levados para Aral Moreira (MS), onde o pescador mora.

A apreensão foi feita durante abordagem após a equipe da PMA ser acionada pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). O motorista tinha notas fiscais de compra do peixe, com data de 3 de junho de 2010. Além disso, a descaracterização do pescado sem vistoria constitui-se infração administrativa ambiental.

O veículo e o pescado ilegal foram apreendidos e o motorista encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Bataguaçu e autuado administrativamente, ele pode responder por crime ambiental.

O pescado será doado para instituições filantrópicas.