Flagrado pescando sem licença, Zeca do PT teria dado ‘carteirada’ ao ser autuado pela PMA

Aproveitando o feriado de Carnaval o Deputado Federal Zeca do PT resolveu pescar no Rio Paraguai em Corumbá, município a 444 quilômetros de Campo Grande, mas teria sido flagrado com a licença, que o permitia praticar a modalidade 'pesque e solte', vencida e ao ser autuado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) Zeca teria se exaltado e tentou dar ‘carteirada’.

O JD1 Notícias entrou em contato com a PMA de Corumbá que disse desconhecer o ocorrido no território sul-mato-grossense, mas que o fato pode ter acontecido no lado do estado vizinho, Mato Grosso.

Em nota, a assessoria de comunicação do Deputado Federal confirmou que Zeca foi abordado no final da tarde da última terça-feira (28) por policiais militares ambientais no rio Paraguai, mas na cidade de Porto Murtinho, onde praticava a pesca esportiva. Por não portar sua licença de pesca amadora no momento da abordagem, foi notificado e teve seu material de pesca apreendido.





Segundo a PMA a licença citada deve ser renovada anualmente por meio do site do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e custa cerca de R$ 90. Quem for flagrado sem a licença ou com ela vencida pode ser autuado administrativamente com multa que varia de R$ 300 a R$ 10 mil.

Leia a nota na íntegra;

NOTA DE ESCLARECIMENTO - PESQUE E SOLTE EM PORTO MURTINHO

O deputado federal Zeca do PT foi abordado no final da tarde da última terça-feira (28) por policiais militares ambientais no rio Paraguai, na cidade de Porto Murtinho (MS), onde praticava a pesca esportiva. Por não portar sua licença de pesca amadora no momento da abordagem, foi notificado e teve seu material de pesca apreendido.

É proibido o abate de peixes no período da piracema, sendo permitido a prática da pesca esportiva, o popular “pesque-e-solte” na calha do Rio Paraguai em Mato Grosso do Sul desde 2009. É uma medida para manter os turistas nas cidades com vocação pesqueira, como Corumbá e Porto Murtinho, sobretudo por conta do Feriado de Carnaval, quando a proibição por conta da piracema ainda costuma vigorar.

O deputado ressalta que possue e a Licença de Pesca Amadora registrada no Sistema IMASUL de Registros e Informações Estratégicas do Meio Ambiente (SIRIEMA) e que sempre respeitou o período da piracema e é defensor dos rios pantaneiros, sendo contrário a qualquer ato de pesca predatória nos rios sul-mato-grossenses.