Flagrado roubando, homem é violentado com mandioca

Um homem de 33 anos, teve uma mandioca enfiada no ânus logo após ser flagrado por populares, roubando mandioca na noite de terça-feira (9), no jardim Monte Alegre, região do Anhanduízinho na Capital.

O ladrão de mandiocas não conseguiu deixar o local, os populares impediram a fuga. Quando foi pego, o homem já tinha juntado cerca de 5kg de mandioca em uma sacola.

Segundo o registro policial, quando os policiais chegaram ao local, os donos da plantação informaram que há dias já sabiam que ele furtava mandiocas lá e que estavam cuidando para que ele o flagrassem.

Vítima de agressão, o autor do furto relatou aos policiais que estava sentindo fortes dores na região das nádegas e contou aos policiais que alguns populares que o detiveram , tinham introduzido uma mandioca no ânus dele, ao ser perguntado sobre quem teria feito a agressão a vítima não reconheceu nenhum dos que ali estavam, apenas disse que os autores eram funcionários da chácara e que quando os visse reconheceria.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblom para receber atendimento médico. Após ser avaliado, a vítima teria que ser encaminhada para outra unidade de saúde pela gravidade da lesão, apesar da gravidade da lesão, a vítima passa bem e não corre risco de morte.

O autor da lesão não foi localizado pela polícia e o caso foi registrado com lesão corporal dolosa.