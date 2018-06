A Metropark Administração Ltda, mais conhecida por Flexpark, não faz repasses financeiros a Prefeitura de Campo Grande desde setembro de 2017. A informação foi encaminhada nesta quinta-feira (14), por representantes da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, através do Ofício n. 428/DFEEF/AGEREG, do Executivo Municipal. A concessionária é responsável pelo gerenciamento dos estacionamentos rotativos do centro da cidade.

De acordo com o ofício, os pagamentos referentes aos meses de agosto de 2017 a abril de 2018 ainda não foram realizados e a dívida já gira em torno de R$ 3 milhões. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a Flexpark recebeu a referida comunicação na terça-feira (5), deste mês, e tem o prazo de 15 dias para corrigir as falhas e transgressões apontadas. Os débitos devem ser quitados até a próxima terça-feira (19).

Por conta da falta de pagamento, o contrato da concessionária com a prefeitura da cidade pode ser encerrado, caso a situação não seja regularizada. “É necessário informar que a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos fará a averiguação de eventual rescisão contratual respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, portanto, não há como precisar com exatidão o prazo para a rescisão”, informou a assessoria de imprensa.