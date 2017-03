Flexpark é proibida pela Agetran de utilizar logo em notificações de parquímetro

A concessionária Flexpark, que é responsável pela exploração do estacionamento rotativo na região central de Campo Grande, foi informada oficialmente na manhã desta sexta-feira (3) pela Agência Municipal de Transportes e Trânsito do município (Agetran), que não poderá utilizar a logo do órgão e nem da prefeitura nos formulários da notificação dos condutores que não coloquem créditos em seus parquímetros.

A presença da logo da Agetran na notificação estava gerando muitas dúvidas entre os condutores, sendo a principal, se autuação já configurava infração de trânsito demandando o pagamento de multa no valor de R$ 195 e representando ainda a inclusão de 5 pontos na Carteira Nacional de Habitação (CNH).

De acordo com o diretor da Agetran, Janine de Lima Bruno, a notificação da concessionária não representa multa de trânsito. Janine ainda comentou que a notificação da empresa é uma medida de educação do trânsito.