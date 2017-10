Fogo destruiu 27 mil hectares do Parque Estadual em seis dias

O fogo que atinge o Parque Estadual das Várzeas do Rio em Jateí, Naviraí e Taquarussu, desde a última sexta-feira (13), já destruiu cerca de 27 mil hectares de pastagens na região.

O combate ao incêndio está sendo feito por 19 militares do Corpor de Bombeiros para preservar as áreas de Mata Atlântica que estão sendo reflorestadas no local. Além dos militares, os servidores do Imasul que trabalham no Parque e funcionários da prefeitura de Taquarussu continuam auxiliando no controle das chamas.

“Nós direcionamos o trabalho com o objetivo de preservar as estruturas físicas que temos na Unidade de Conservação e as áreas de Mata Atlântica onde fazemos reflorestamento. O fogo atingiu a nossa parte norte, onde temos áreas remanescentes de pastagens, mesmo com algumas perdas, a biodiversidade do Parque está preservada”, afirmou Reginaldo Oliveira, guarda-parque do Imasul responsável pela equipe que atua na Unidade de Conservação.

O incêncio teve início por causas naturais e o tempo seco agravou a situação.“O incêndio foi provocado por um raio. Como este ano foi muito seco e teve geada, o material combustível era muito grande”, explicou Reginaldo.

Com previsão de chuva para os próximos quatro dias em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que haja precipitação na região do Parque em quantidade suficiente para contribuir com a extinção dos focos de incêndio.