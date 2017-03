Folheto antigo circula nas redes sociais informando que tratar leishmaniose é ilegal

Um panfleto com a logo do Governo do Estado de Mato Grosso Sulestá rodando as redes sociais e chamando atenção da população com informações a respeito do tratamento contra a Leishmaniose.No material a orientação é para que os proprietários de animais doentes não realizem qualquer tratamento, pois o ato seria ilegal.

De acordo com o veterinário e professor da universidade federal de Mato Grosso do Sul, André Luís Soares da Fonseca, o folheto é antigo e trás informações completamente equivocadas já que a orientação de que o tratamento é ilegal está banido desde 2015.

André conta que busca informações sobre quem possa ter espalhado a publicação. “Posso afirmar que as informações do folheto são falsas, até porque já existe tratamento para cães com leishmaniose. Estou ciente do caso e estou buscando informações se o folhento é falso ou não para que possa tomar devidas providências”.

André relata para que internautas tomem cuidados ao deparar com informações e compartilhem sem poder checar se é falsa ou não. “Acredito que esse folheto foi compartilhado por pessoas que são contras a instituição, e assim eles estão conseguindo alimentar uma notícia que não é verdadeira”, comenta.