Food Trucks terão que regularizar permanência para Prefeitura

A partir de hoje os Food Trucks terão que regularizar a permanência para venda de comidas para a Prefeitura, que irá disponibilizar um número de locais que já são usados para a modalidade de lanchonetes que virou moda em Campo Grande.

Conforme o Diário Oficial do município, nos eventos privados ou públicos os comércios terão atividades realizadas por permissão provisória e específica do tipo de evento para a prefeitura. Além disso, novas regras passam a valer para as “lanchonetes” que funcionam como trailer, que logo após o funcionamento deve ter os equipamentos guardados.

O texto também ressalta que os locais terão constante critérios e exigências observados para ter permissão de uso de funcionamento. A lei complementar entra em vigor a partir da data de publicação.