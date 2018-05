Foragido é assassinado a tiros em ponto de drogas no Tiradentes

Foi identificado como Fagner Gomes Nicolau Ribeiro, de 27 anos, o homem assassinado com dois tiros na madrugada desta quarta-feira (16), na Rua Sanfona, bairro Tiradentes – região leste de Campo Grande. O rapaz era foragido do sistema penal da Capital e foi encontrado em um local conhecido como ponto de venda de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 3h, os moradores acionaram a polícia após ouvir cerca de três disparos. Quando a equipe da Polícia Militar chegou Fagner já estava sem vida. Ele foi atingido com dois tiros, um no peito e outro no ombro.

Ainda segundo a Polícia Civil, o rapaz estava foragido do sistema penal por passagens de furto. A esposa dele disse para polícia que o marido é usuário de drogas, e na noite do crime havia dito que sairia para comprar drogas. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte dizendo “Infelizmente acabamos de perder Fagner. Que Deus esteja com você”, disse um amigo.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.