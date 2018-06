Foragido é preso em pátio de escola pública

Henrique José Jara do Carmo, 22 anos, foi preso na terça-feira (19), após tentar se esconder na Escola Estadual Fernando Saldanha, em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, o jovem era foragido da justiça por roubo e tráfico e foi visto por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil, nos arredores da escola.

Ao avistar os agentes, José tentou fugir e entrou no estabelecimento de ensino, mas acabou alcançado e abordado no pátio do colégio.

Ainda de acordo com o site, a escola não tem muro, o que possibilita que delinquentes transitem pela região em meio aos estudantes, colocando os alunos em perigo.

O jovem foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade.