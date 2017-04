William Ferrari Garcia, de 32 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), pelos policiais da Delegacia Especializada de Repressão e Furto (Derf) pelos crimes de maus tratos, porte ilegal de arma, roubos, violência domestica e homicídio tentado. Ele tinha um mandado de prisão em aberto em Campo Grande e se escondia da justiça no município de Corumbá.

Segundo a Polícia, após receber uma denúncia anônima e com informações sobre p acusado, a delegacia de Polícia Civil do município conseguiu localizar William. Investigadores da Derf, foram até o local indicado e conseguiu efetuar a prisão do acusado.