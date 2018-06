Homem foi localizado em sua residência em São Gabriel do Oeste

No final da tarde de sexta-feira (15) um homem de 49 anos foi preso por uma equipe do motopatrulhamento da Polícia Militar de São Gabriel do Oeste. O homem era foragido e tinha contra ele um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.

De acordo com informações do site Idest, os policiais realizavam rondas pelo bairro Jardim Gramado quando viram o foragido em sua residência. O autor foi informado da ordem de prisão, e não resistiu à prisão, portanto não foi necessário o uso de algemas.

O foragido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil sem lesões corporais.