Força máxima contra a buraqueira

O número de equipes de tapa-buracos que atuam nas ruas de Campo Grande será ampliado para 35 frentes de trabalho nesta semana. De acordo com Marquinhos a prefeitura mantém 30 equipes trabalhando com os serviços de tapa-buracos.

O aumento das equipes é uma medida para melhorar o trafego nas ruas da Capital. “Esta é uma medida que encontramos para melhorar trafego das vias da Capital. Com um pouco de paciência vamos fazer todos os serviços com qualidade. Até agora os buracos que foram tapados em nossa gestão não foram abertos”.

Nos três primeiros meses da administração do prefeito Marquinhos Trad (PSD), o número de equipes que trabalham na Operação Tapa-buracos aumentou cinco vezes em Campo Grande. A gestão começou com seis frentes de trabalho, no final de março o número chegou a 30 equipes.

O aumento é resultado de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que garantiu o investimento de R$ 20 milhões para recuperação da malha viária pavimentada da Capital nos próximos seis meses.

O prefeito explica como está sendo usado o CBUQ. “No caso da Antonio Maria Coelho entre as ruas Rua

Barbosa e Pedro Celestino se fôssemos fazer o recapeamento gastaríamos dois caminhões de CBUQ. Com este material nos tapamos os buracos da Antônio Maria Coelho até a Rua Ceará. Enquanto não temos recursos suficientes optamos em tapar os buracos”, frisa.