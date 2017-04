Força-tarefa da Sejusp cumpre mandados de busca e apreensão em Caarapó

Uma Força-Tarefa, coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, composta pela Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Operações de Fronteira, Corpo de Bombeiros Militar e com apoio logístico do Exército Brasileiro através da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, totalizando 200 homens, cumprem na manhã dessa terça-feira (25) quatorze mandados de busca e apreensão, além do reforço no policiamento ostensivo e aplicação de bloqueios em todo o município de Caarapó, com a finalidade de retirar de circulação pessoas nocivas a sociedade e recuperar produtos de roubo e furto realizados principalmente durante invasões as fazenda que fazem divisa com aldeia indígena “Tey I’Kue”, localizada no município de Caarapó/MS.

Depois de aproximadamente 40 dias de ações de inteligência, com levantamentos operacionais das áreas a serem efetuadas a saturação policial, iniciou-se no domingo (23) a operação “Caarapó I”, culminando em uma ação ostensiva de busca na manhã dessa terça-feira (25), nas Fazendas Novilho 1 e 2, e também na fazenda Gauchinha, em cumprimento a mandados de busca e apreensão de armas de fogo, munições, veículos roubados e furtados, materiais estes subtraídos das fazendas invadidas no ano de 2016 por indígenas.

A coordenação da operação está a cargo do Superintende de Segurança Pública da SEJUSP, o Coronel PM Ary Carlos Barbosa e do Superintendente de Inteligência da SEJUSP - Delgado Antônio Carlos Costa Mayer, que estão baseados na Delegacia da cidade de Caarapó/MS.

Segundo o Coronel PM C.

Barbosa, a ação da SEJUSP na cidade de Caarapó é muito importante no tocante a integração das forças e garante uma presença mais incisiva do Estado nas questões de segurança pública.

“O planejamento operacional idealizado para o desdobramento dessa operação, visou trazer uma maior sensação de segurança aos munícipes carapoenses, tendo ações dos órgãos de segurança pública imbuídos na missão em todas as vertentes, tanto no policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, quanto nas ações de polícia judiciária, fortalecendo esses órgãos e contribuindo para uma segurança de qualidade.”

Foram apreendidos até o momento 02 simulacros (réplicas de arma de fogo), sete estojos de munição cal 12, uma cal 38 e uma de cal 24, todas deflagradas e ainda um coldre policial, provavelmente pertencente aos policiais que foram feitos reféns no final do ano de 2016 próximo a aldeia “Tey I’kue” em Caarapó.



Durante as buscas foram visualizados pelos policiais em uma das portas de um dos locais vistoriados, vários disparos de armas de fogo, identificadas inicialmente como de calibre 12 e outros disparos diversos calibres menores.

A operação foi finalizada por volta das 10h.