Forças iraquianas lançam operação contra último reduto do Estado Islâmico

As forças do Iraque lançaram no sábado (11) uma ofensiva contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) nos seus redutos de Raua e Rumana, comarcas situadas na província ocidental de Al Anbar, informou o Comando das Operações Conjuntas. A informação é da Agência EFE.

Segundo um comunicado, na ofensiva participam as Brigadas 7ª e 8ª do Exército iraquiano junto com as milícias pró-governo sunita Multidão dos Clãs.

No começo desta semana, as forças iraquianas anunciaram que estavam preparadas para lançar uma ofensiva militar para arrebatar do EI a comarca de Raua.

Esta operação acontece depois que no dia 3 de novembro, as forças iraquianas retomaram a vizinha comarca de Al Qaim, na fronteira com o Iraque e último reduto importante que estava nas mãos dos jihadistas.

Na quarta-feira passada, as forças xiitas Multidão Popular anunciaram que tinham lançado um ataque contra Rumana, uma informação negada depois pelo Comando de Operações Conjuntas.

O Alto Comissário Iraquiano para os Direitos Humanos mostrou hoje sua preocupação com as cerca de 2.500 famílias cercadas pelo EI na comarca de Raua (oeste do Iraque), usando-as como escudos humanos desde o início da ofensiva do Governo na região.