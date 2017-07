Formados, 519 jovens do Instituto Mirim estão aptos para o mercado de trabalho

O Instituto Mirim de Campo Grande entregou na manhã desta quinta-feira (6) certificado para 519 adolescentes que se formaram no curso de auxiliar de gestão empresarial. A cerimônia contou com a participação da presidente de honra do Fundo de Apoio à Comunidade, primeira-dama Tatiana Trad, que ressaltou a importância da formação para a vida dos adolescentes.

A primeira-dama e presidente de honra do FAC, Tatiana Trad, agradeceu a presença dos pais dos formandos e ressaltou que ao fazer o curso os mirins começaram fazer a história de suas vidas.

“A história deles vai ser mais bonita ainda depois desta formação, que possibilita a construção de um futuro melhor para eles e suas famílias. Todos foram capacitados e estão preparados para o mercado de trabalho”, frisou Tatiana Trad.

O IMCG tem como missão ser uma instituição promotora do desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, preocupando-se com a empregabilidade dos jovens e a sua educação acadêmica, bem como profissional, para que a população de Campo Grande tenha qualidade de vida.

“Esta formatura do meu filho é um sonho da minha vida. Sempre quis que ele ingressasse no Instituto Mirim. Ele foi crescendo e fui alimentando na cabeça dele, que gostou da ideia. A formação é profissional e eles aprendem a conviver em harmonia. Hoje na minha casa ele tem muita paciência. Isso é reflexo do aprendizado”, disse Kelli Cristina da Silva, que acompanhou a entrega de certificação de formatura do filho Herbert Willian Guimarães.

“O mercado de trabalho requer o máximo de conhecimento e para isso nossa equipe técnica e pedagógica do IMCG se empenhou na formação desses adolescentes. Tenho certeza que farão a diferença ao desempenharem suas funções”, analisou a diretora técnica do IMCG, Jucelma Rocha.

“Começamos o curso neste primeiro semestre pensando na mudança na vida dos adolescentes. Estamos felizes porque este dia chegou e vemos que realmente eles mudaram o comportamento para melhor. Estão aplicados e prontos para trabalhar. Em nome de todos os instrutores posso dizer que eles são mulheres e homens de verdade e vencedores”, destacou o instrutor Luciandro Higashijima.

O formando Gustavo Douglas Silva Mota falou em nome da turma e agradeceu a presença da primeira-dama Tatiana Trad e da presidente do IMCG, Mayre Batista.

“Quando iniciamos o curso estávamos inseguros diante da vida e da busca do primeiro emprego, precisando de um ombro amigo e de uma mão segura para orientar o caminho a seguir. Com o curso tivemos a oportunidade do aprendizado e de fazer novas amizades. Com este certificado começa uma nova trajetória de conquista, em que cada um mostrou a capacidade, independente de suas dificuldades. Percebemos que os ensinamentos do Instituto Mirim são um caminho a trilhar rumo ao nosso sucesso pessoal e profissional”, finalizou Douglas.