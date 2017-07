Formatto promove paltrestra de Sérgio Athié

A loja Formatto Mobília e Design traz para Campo Grande uma palestra com o renomado arquiteto Sérgio Athié, sócio do famoso escritório Athié Wohnrath. O evento acontece no dia 15 de agosto e é voltado para o segmento de profissionais da arquitetura.

Sérgio Athié é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em parceria com o administrador de empresas Ivo Wohnrath, fundou o escritório Athié Wohnrath, que hoje conta com mais de 750 colaboradores e centenas de cases corporativos em seu portfólio. A empresa também atua nas áreas de construção, turnkey e tecnologia.