Fornecimento de água foi restabelecido na Capital

Já foi restabelecido em todos os bairros da Capital o abastecimento de água. Os reservatórios atingiram o nível normal de operação para atender a população com fornecimento regular. O fornecimento foi interrompido na quarta-feira (29), em 74 bairros.

Durante a madrugada de quinta-feira (30), equipes da Águas Guariroba atuaram no reparo de um vazamento de água em uma peça da adutora que capta água do córrego Guariroba. A tubulação possui 900 milímetros de diâmetro e tem 33 km de extensão às margens da rodovia BR 262, região da saída para Três Lagoas.

Desde quinta-feira diversos bairros atingidos com a falta d’água estavam com o abastecimento sendo normalizado gradativamente. Casos emergenciais, como escolas e unidades de saúde foram atendidos com caminhões-pipa.