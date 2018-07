Fórum de Segurança Pública acontece este mês na capital

Acontecerá no dia 26 de julho o Fórum de Segurança Pública "Impunidade x Criminalidade", que irá ouvir os anseios da população e debater temas de relevância para a sociedade. O evento é organizado pela Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), e os temas para discussão no fórum serão escolhidos por cidadãos que votarão em urnas espalhadas em diferentes pontos na capital ou pelo site da Escola Superior da Magistratura (Esmagis).

Desde o início do mês os magistrados da comissão organizadora do evento começaram a levar as urnas para locais de fácil acesso à população. No dia 3 de julho, o juiz Eduardo Eugênio Siravegna Jr. usou a tribuna da Câmara de Vereadores para convidar autoridades e cidadãos a fazerem parte dessa iniciativa de mudança, antes de deixar uma urna na Casa de Leis, permitindo que a população expresse sua preferência sobre os temas a serem discutidos.

“Queremos que o cidadão participe desse debate, tratando de temas tão sensíveis à sociedade brasileira, que é a segurança pública. Deixaremos aqui uma urna, com cédulas de votação, com os temas propostos para fórum. Após os debates, subscreveremos uma carta com os resultados, direcionada aos partidos políticos, aproveitando do ensejo das eleições gerais que teremos esse ano”, disse Siravegna.

Nesta semana, mais urnas serão disponibilizadas para votação no Shopping Norte Sul Plaza, no Procon, no Centro Integrado de Justiça (Cijus), no Tribunal de Justiça, entre outros locais. São apoiadores do evento, além dos palestrantes, o Tribunal de Justiça de MS, a Anoreg-MS, a Esmagis e a TV Morena.

Para votar ou se inscrever para o evento, basta acessar www.esmagis.com.br. O fórum será realizado no dia 26 de julho, às 19 horas, no auditório da Esmagis, que fica na sede campo da associação, na avenida Ana Rosa Castilho Ocampos, 1.455, no Jardim Montevidéu.