Fórum destaca desafios dos gestores da Educação

“O Cotidiano do Gestor: Desafios e Possibilidades” foi tema do 13º Fórum Estadual dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso do Sul, realizado nesta quinta-feira (6) no auditório da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul).

O encontro é promovido pela União dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime-MS) e tem continuidade na sexta-feira (7/4), para a eleição da nova diretoria do biênio 2017-2019. A atual presidente da Undime-MS e vice-presidente da Undime Nacional, Manoelina Martins Cabral, agradeceu o apoio da Assembleia Legislativa em todas as bandeiras da Educação. “Precisamos da política para gerir e cumprir as metas de cada gestão. Temos ainda muitos pleitos como a adequação dos planos de cargos e carreiras municipais, o piso do professores, a hora-atividade, enfim, e a Undime luta pela união e articulação dos secretários para fortalecer ainda mais a Educação”, explicou Manoelina.

A secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, ponderou que os desafios são muito maiores que as possibilidades, mas que “a criatividade e a boa vontade dos gestores é possível angariar muitas conquistas”. Cheila Vendrami, diretora da Escola do Legislativo Ramez Tebet, da Assembleia Legislativa, parabenizou a iniciativa da Undime-MS. “O encontro permite que os secretários que estão há mais tempo na pasta dividam a experiência com os mais jovens e que possam tornar as secretarias mais eficazes”, finalizou.