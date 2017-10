Fórum dos Servidores repudia agressão à jornalista em protesto contra Escola sem Partido

Em nota, o Fórum dos Servidores Públicos do Mato Grosso do Sul, manisfestou repúdio contra as agressões sofridas pela assessora de comunicação do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), Laiana Horing Nantes, durante manifestação contra o programa “Escola sem Partido”.

A jornalista foi agredida na última terça-feira (23), durante a audiência pública o Projeto de Lei Estadual nº 191/2017, que visa instituir o programa em Mato Grosso do Sul. Na nota, o Fórum dos Servidores "repudia toda forma de agressão e intolerância contra qualquer profissional de imprensa no exercício da função".

Foi registrado um boletim de ocorrência denunciando a agressão. Em nota, o Fórum ainda destacou que espera "autoridade policial constituída adote as providências necessárias para que o agressor seja punido de acordo com os rigores da lei".