Fórum para promover combate ao suicídio será realizado na Câmara

Preocupados com o número elevado de casos de suicídio na Capital, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, realizam na próxima terça-feira (17), às 18 horas, o 1° Fórum de Discussão de “Combate ao Suicídio – Falar é a melhor solução”. O objetivo do Fórum é promover um debate sobre a prevenção e combate ao suicídio, visando desenvolver políticas públicas de atendimento ao cidadão.

O Fórum abordará política emergencial de atendimento, políticas públicas de atendimento psicológico e psiquiátrico, bem como a execução da Lei n. 5.613, que dispõe sobre a implantação de medidas de prevenção ao suicídio nas escolas municipais e destaca a necessidade de falar sobre o assunto.

De acordo com o 1° secretário da Casa de Leis e autor da Lei nº 5.613, vereador Carlão, "a regulamentação da Lei poderá contribuir para a redução dos casos de suicídio entre crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Além de estabelecer uma diretriz para ações integradas envolvendo a população, órgãos públicos e instituições privadas, visando ampliar o debate sobre o problema sob o ponto de vista social e educacional, estimulando o desenvolvimento de ações, programas e projetos na área da educação e prevenção”, explicou.

Participarão do debate, além dos vereadores e das Comissões Permanentes de Saúde e de Educação da Câmara, os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Educação, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Psicologia, Universidade Federal e Terceiro Setor.

As inscrições para participação do debate estão disponíveis no site: camara.ms.gov.br/escola –legislativo

Serviço – O Fórum será realizado na terça-feira (17), às 18horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiúka Park.