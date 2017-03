Fórum realiza mutirão de concilição dos processos de DPVAT

A partir desta segunda-feira (6), o Fórum de Campo Grande recebe mais uma edição do mutirão de conciliação dos processos do seguro DPVAT em Mato Grosso do Sul. A ação conciliatória ocorrerá em todas as Regiões do Estado, com 15 trajetos programados até o mês de dezembro. Durante duas semanas a Capital terá 689 audiências de processos considerados suscetíveis de acordos.

Este já é o segundo trajeto do mutirão. No primeiro, na comarca de Dourados foram realizados 162 audiências conciliatórias sendo obtidos 74 acordos.

Inédita em todo o país, esta é uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, por meio de seu Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMS ? Conciliação, sob a coordenação do Des. Vladimir Abreu da Silva, que vê as formas de autocomposição de conflitos como o melhor caminho a ser seguido.

As audiências conciliatórias estão sendo realizadas no Fórum de Campo Grande, nos horários matutino e vespertino. Antes de cada audiência, a parte, vítima de acidente, que não tenha prova pericial, passa por uma perícia médica com profissional nomeado judicialmente. O exame médico é realizado nas dependências do Fórum e o laudo emitido imediatamente. Com base neste documento, será possível graduar as lesões e quantificar a indenização que a vítima do acidente automobilístico tem direito a receber.

Os processos integrantes do mutirão têm suspensos os trâmites processuais até a realização dos trabalhos. As conciliações são realizadas pelos servidores do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, devidamente capacitados para a ação, e o evento será coordenado pelo juiz de cada processo.