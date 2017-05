Fotos de filho de desembargadora preso são apagados de Facebook da namorada

Após ficar cerca de 20 dias presa Isabela Lima Vilalva, de 18 anos, namorada de Breno Fernando Solon Borges, de 37 anos, filho da desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, preso no início de abril por tráfico de drogas, foi solta há uma sema na e uma das primeiras coisas que fez foi apagar as fotos do namorado do Facebook.

Em sua página pessoal, Isabela mantinha várias fotografias e vídeos com Breno, muitas delas em eventos de motociclistas. Antes da prisão até em sua foto de perfil aparecia com Breno. Algumas declarações de amor também eram trocadas usando foto dos dois juntos. Agora na rede social da jovem, não há mais nenhuma imagem de Breno.

Habeas Corpus

Isabela conseguiu um Habeas Corpus e está solta desde o dia 29 de abril. No pedido a defesa da jovem alega que ela apenas acompanhava o namorado no que acreditava ser uma viagem para participar de um encontro de motociclistas e ela apenas aceitou o convite porque já havia o acompanhado em evento da mesma natureza na Capital. O advogado também destacou o fato de Isabela e Breno não terem um compromisso mais sério.

A decisão foi tomada em caráter de urgência pelo Desembargador Marcos José de Brito Rodrigues no plantão judiciário. Para conceder o Habeas Corpus o desembargador levou em consideração a falta de provas a respeito da participação de Isabela produzidas nos autos e o fato dela estará apenas de passageira.

Relembre o caso

O Filho da desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, Breno Fernando Solon Borges, foi preso no dia 8 de abril por suspeita de tráfico de drogas. Breno Fernando, que é dono de uma metalúrgica, foi detido junto com sua namorada e um serralheiro carregando drogas, armas e munições que seriam levadas para São Paulo.

Eles trafegavam em dois carros que na BR-262 próximo à Agua Clara/MS. Nos carros foram encontrados 130 quilos de maconha, uma pistola nove milímetros e 199 munições de fuzil calibre 7,62, de uso exclusivo das forças armadas. Segundo informações de autoridades, Breno ainda tentou usar o nome da mãe para tentar sair da situação.

O empresário era investigado pela polícia desde o Carnaval deste ano, quando foi detido durante operação portando uma pistola 9mm municiada.

Os três foram presos sob suspeita de tráfico de drogas, tráfico de armas de uso restrito e associação para o tráfico.