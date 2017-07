Freiras são mantidas reféns e têm camionete roubada após assalto

Cinco freiras foram mantidas reféns após dois homens invadirem o convento no assentamento Eldorado na noite de segunda-feira (3), em Sidrolândia.

Segundo o registro policial, a dupla invadiu a residência, anunciou o assalto e queriam levar a camionete. Os dois estavam encapuzados, um dos autores ficava com a mão por baixo da camisa, dando a entender que estava armado.

Os autores começaram a recolher objetos de valor da residência e colocaram as freiras no banheiro. Um dos autores ficou cuidando para que nenhuma fugisse enquanto o outro fugia com a camionete.

A camionete roubada era usada pelas vítimas para fazer o trabalho social na região. O veículo foi recuperado horas depois em Dourados. A camionete estava com um jovem de 25 anos que confessou o crime. E disse aos policiais que as vítimas estavam sendo mantidas reféns na residência delas.

Uma equipe foi acionada para verificar após as informações do autor, chegando na residência, as freiras estavam trancadas dentro da casa e disseram aos policias que estavam trancadas dentro do banheiro e conseguiram escapar, mas os autores levaram todos os celulares e elas ficaram sem comunicação trancadas na casa.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas. Apenas um dos autores foi preso, o outro que ficou cuidando das freiras, ainda não foi encontrado.