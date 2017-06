Frente fria chega ao Estado e temperatura mínima será de 8°C

A chegada de uma frente fria em Mato Grosso do Sul derruba as temperaturas no começo desta semana, que pode chegar a 8°C. O dia amanheceu parcialmente nublado nesta segunda-feira (19), em Campo Grande e no interior do Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada da frente fria resulta em muitas nuvens e chuva no sul e sudoeste, seguido de significativo declínio de temperatura no decorrer do dia. O dia será de tempo seco, umidade do ar chega a 30%.

Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 14°C e máxima é de 24°C. Já em Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima chega a 8°C, no sul do Estado, e a máxima é de 29°C.