Frente fria chega ao MS derrubando as temperaturas

Não há previsão de chuva em nenhuma região do estado

As temperaturas caem acentuadamente a partir desta segunda-feira (9). A aproximação de uma frente fria deve provocar aumento de nebulosidade em todo o estado, especialmente no oeste e sul. Não há previsão de chuva em nenhuma região de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 12°C e a máxima de 20°C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 9°C e a máxima de 15°C.

Três Lagoas tem mínima é de 17°C e a máxima de 24°C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 11°C e a máxima de 16°C.

Em Ponta Porã, a mínima é de 8°C e máxima de 13°C.