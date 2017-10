Frente fria chega e derruba temperaturas em MS

Depois de uma semana de calor intenso, com termometros marcando 40°C, a chegada de uma frente fria neste final semana derruba as temperaturas em Mato Grosso do Sul. A mudança climática também provocará chuvas na maioria das regiões.

O dia amanheceu nublado e com névoa úmida em Campo Grande e no interior do Estado neste sábado (14), mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a nebulosidade diminui ao longo do dia.

As temperaturas podem variar bastante. Em Mato Grosso do Sul, a mínima prevista é de 14°C e a máxima pode chegar a 34°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 19°C e máxima de 28°C.