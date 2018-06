Frente fria chega em MS e tempo fica chuvoso

Uma frente fria chega neste final de semana provocando chuva e queda de temperatura no sul, centro e oeste de Mato Grosso do Sul. O céu fica nublado e provoca queda de temperatura e chuvisco no centro-oeste e sul de MS e no Pantanal. As nuvens aumentam nas demais áreas do estado, mas sem chuva.

Nesta sexta-feira (1º), em Campo Grande, o sol permance com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 25ºC.

Já em Dourados, o dia será chuvoso e a noite também. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 23ºC.

Na cidade de Corumbá, o dia e a noite também será chuvoso. Temperatura mínima de 16ºC e máxima de 25ºC.

Em Três Lagoas, terá sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.

Ponta Porã permanece com dia e noite chuvosa. Temperatura mínima de 16ºC e máxima de 21ºC.

No município de Coxim o sol permanece com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.