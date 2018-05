Frente fria chega hoje em Mato Grosso do Sul

As condições do tempo mudam ao longo deste sábado (19) ocasionadas por uma frente fria que deverá trazer chuva com risco de temporais e ventos fortes no Estado.

Os sul-mato-grossenses devem ficar preparados para o início da queda de temperatura a partir desta noite. A umidade relativa do ar estará de 70% a 95%. Mato Grosso do Sul deve registrar temperatura mínima de 13°C e máxima de 28°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

• Bonito – 13°C (mínima) / 19ºC (máxima)

• Campo Grande – 17ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

• Corumbá – 17ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

• Coxim – 19ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

• Dourados – 13ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

• Naviraí – ºC (mínima) / ºC (máxima)

• Nova Andradina – 20ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

• Ponta Porã – 12ºC (mínima) / 19ºC (máxima)

• Três Lagoas – 18ºC (mínima) / 23ºC (máxima)