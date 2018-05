Frente fria começa a mudar o tempo em MS a partir desta quinta-feira

Nesta quinta-feira (31), a aproximação de uma frente fria começa a mudar o tempo em Mato Grosso do Sul, promovendo instabilidades no Sul e Sudoeste (mesorregiões de divisa com o Paraguai, especialmente).

Na faixa que abrange o Pantanal, o Centro e o Sudeste, a nebulosidade aumenta e há chance de chuva isolada à noite. Nas demais áreas, a nebulosidade também deve aumentar, mas ainda terão umidade baixa do ar.

MS registra temperatura entre 14ºC e 34ºC e umidade relativa do ar de 25% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

• Bonito – 14°C (mínima) / 31ºC (máxima)

• Campo Grande – 19ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

• Corumbá – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

• Coxim – 15ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

• Dourados – 13ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

• Naviraí – 14ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

• Nova Andradina – 18ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

• Ponta Porã – 16ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

• Três Lagoas – 14ºC (mínima) / 30ºC (máxima)