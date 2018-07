Frente fria começa a se afastar do estado a partir de hoje

Massa de ar frio começa a se afastar do estado a partir desta quinta-feira (12). O sol predomina e as temperaturas sobem. Ainda tem condições para formação de geadas ao amanhecer no sul do estado.

O sol deve se manter com temperaturas em elevação no decorrer dos próximos dias, em todo Mato Grosso do Sul. As temperaturas sobem a partir desta quinta-feira.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 13 °C e a máxima de 27 °C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 8 °C e a máxima de 23 °C.

Três Lagoas tem mínima é de 10 °C e a máxima de 24 °C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 14 °C e a máxima de 27 °C.

Em Ponta Porã, a mínima é de 7 °C e máxima de 21 °C.

E em Coxim, a mínima é de 14 °C e máxima de 29 °C.