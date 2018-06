Frente fria deixa o tempo instável e derruba a temperatura em todo o estado

Nesta quinta-feira, o sol aparece, mas a nebulosidade ainda predomina em grande parte do estado, durante esses dias. As temperaturas caem em todo o estado, especialmente no sudoeste e leste onde a queda será mais acentuada.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 13°C e a máxima de 24°C.

Na região norte e leste do estado, a mínima é de 18°C e máxima de 28°C.

No Pantanal, a mínima é de 17°C e máxima de 25°C.

Nas regiões sul e sudoeste, a queda nas temperaturas é maior. A mínima é de 9°C e a máxima não deve passar dos 16°C.