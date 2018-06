Frente fria derruba temperaturas novamente

Uma nova frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul e as áreas de instabilidade, que estão sobre o estado, ganharão força. Nesta terça-feira (12), o tempo fica bastante instável em todo o sul de Mato Grosso do Sul com alerta para temporais. A queda de temperatura se deve ao excesso de nebulosidade em todo o Mato Grosso do Sul.

Na capital, Campo Grande, o sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam e a partir do início da tarde há alerta para o risco de chuva, ventos fortes e trovoadas.

A partir da noite de terça-feira, dia dos namorados e a madrugada de quarta-feira (13), com a entrada de uma nova massa de ar polar a queda da temperatura será mais acentuada sobre o sul do estado.