Frente fria pode trazer chuva neste fim de semana

A manhã deste sábado (13) em Campo Grande amanheceu com o céu claro. Em todo o Estado, o tempo começa com pouca nebulosidade e temperaturas em ligeira elevação.

No decorrer do dia a nebulosidade aumenta, devido ao uma frente fria que se aproxima. Na Capital a temperatura mínima é de 20° e a máxima deve chegar aos 31°

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a frente fria que tem previsão para chegar esta noite, pela região sudoeste de Mato Grosso do Sul, trás pancadas de chuva e trovoadas isoladas nessa região. No domingo (14) a frente fria se desloca para o leste de São Paulo, mas o dia permanecerá nublado e com chuva.