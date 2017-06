Frente fria se aproxima e final de semana será de frio em MS

A chegada de uma frente fria em Mato Grosso do Sul derruba as temperaturas durante o final de semana. O dia amanheceu com sol entre poucas nuvens em Campo Grande e no interior do Estado, e a mínima podem chegar a 13°C nesta quinta-feira (8).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria promove aumento de nebulosidade, ventos intensos, e pancadas de chuva com trovoadas, eventualmente fortes, especialmente no sul e sudoeste do estado, onde já chove de manhã.

As temperaturas aumentam durante o dia, mas caem drasticamente a partir da tarde, com temperaturas mínimas ocorrendo à noite.

Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 16°C e máxima é de 31°C. Já em Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima chega a 13°C, no sul do Estado, e a máxima é de 34°C.