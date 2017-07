Frente fria se aproxima e temperatura mínima será de 4°C

A chegada de uma frente fria em Mato Grosso do Sul derruba as temperaturas no começo desta semana, e a mínima pode chegar a 4°C na região sul do Estado. O dia amanheceu parcialmente nublado nesta segunda-feira (17), em Campo Grande e no interior do Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada da frente fria resulta em muitas nuvens, névoa úmida, chuva isolada e declínio acentuado de temperaturas, especialmente no oeste, sul e sudoeste.

Na Capital o dia amanheceu com os termômetros marcando 11°C, a temperatura mínima prevista é de 10°C e máxima é de 19°C. Já em Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima chega a 4°C, no sul do Estado, e a máxima é de 26°C.