Frente fria se aproxima, mas tempo seco castiga MS

A previsão de queda nas temperaturas no decorrer do feriado prolongado

O ar seco continua sobre o Centro-Oeste do Brasil e vem mantendo o tempo aberto com baixos níveis de umidade relativa do ar. Muitos municípios poderão entrar novamente em atenção durante à tarde, com valores de umidade entre 30% e 20%.

Segundo o site Climatempo na tarde de segunda-feira (28), os menores valores de umidade do ar foram observados em Paranaíba (MS), e Sorriso (MT), com 23%, em Três Lagoas (MS), e Jardim (MS), com apenas 24%.

Além do tempo seco, as temperaturas já voltaram a subir e passam dos 30°C em Mato Grosso do Sul.

Quando o tempo muda?

Uma nova frente fria está a caminho e deve começar a mudar o tempo a partir de quinta-feira (31), no feriado de Corpus Christi. A passagem do sistema vai trazer chuva em forma de pancadas, especialmente para Mato Grosso do Sul entre a quinta e a sexta-feira (1).

Acompanhando o sistema, também há previsão da entrada de uma nova massa polar com expectativa de queda nas temperaturas no decorrer do feriado prolongado.