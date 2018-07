Frente fria será sem chuva

Durante essa semana é aguardada, pelos meteorologistas, altas temperatura em todo o estado, mas no final da semana essa situação muda com a chegada de uma frente fria vinda do Paraguai. A chegada iminente do frio deixou os sul-mato-grossenses preocupados, com a previsão de temperaturas mínimas abaixo dos 10°C em algumas regiões de MS.

No entanto, a expectativa não inclui a tão esperada chuva que iria trazer um alívio aumentando a umidade relativa do ar, que tem se mantido numa faixa crítica entre 30% e 20%. De acordo com o meteorologista Natálio Abrãao, Mato Grosso do Sul será atingido por uma frente fria de baixa intensidade, que vai aumentar nuvens o que irá ajudar com a qualidade do ar.

Toda essa mudança climática está é causada, segundo o site Climatempo, por um sistema de baixa pressão que estava sobre o Paraguai e começa a se mover na quarta-feira (18) em direção ao Brasil, passando a ser denominado como ciclone extratropical e quando chegar ao território brasileiro dará origem à frente fria. Esta frente fria vai se deslocar lentamente pelo Sul do país atingindo MS na sexta-feira (20), provocando a queda de temperatura.

Natálio Abrãao afirmou ainda que não há previsão de quando as temperaturas voltaram a subir.