Nesta sexta-feira (11) chegou ao Mato Grosso do Sul uma frente fria que provocou uma mudança radical no tempo no oeste e sul do estado. Depois de 30 dias quase chuva, sempre na lista dos locais mais quentes e secos do país, esta frente fria trouxe chuva, aumento de umidade e queda da temperatura.

A tabela mostra a mudança no tempo que ocorreu em 24 horas na região de Ponta Porã e de Corumbá, cidades nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia respectivamente, que sentiram primeiro o impacto da frente fria. A umidade aumentou e a temperatura diminuiu. Os dados são dos aeroportos locais às 10 horas.

Em Campo Grande, a chegada da frente fria foi sentida às 11 horas. A temperatura no aeroporto às 10 horas era 29°C e baixou rapidamente para 25°C, com chegada do vento frio da frente fria.

Como fica o fim de semana

A frente fria vai perdendo energia no fim semana e sua chuva e seu ar polar não conseguem atingir toda a Região Centro-Oeste do Brasil.

O maior efeito desta frente fria é sobre o estado de Mato Grosso do Sul. O tempo fica úmido o sábado (12), com muitas nuvens e aberturas de sol. Pode chover fraco no centro-norte e no leste do estado, incluindo Campo Grande. O ar polar da frente fria permanece sobre o estado e a temperatura fica amena o dia todo.

No sul de Mato Grosso do Sul, o sábado amanhece frio, com temperatura pouco acima dos 10°C em alguns locais.

No domingo (13) o Estado terá maiores períodos com sol, mas ainda há possibilidade de chuva fraca em alguns locais do centro-norte e do leste do estado. Pode chover em Campo Grande. O domingo amanhece friozinho, mas a tarde será com temperatura maior do que no sábado.