Na manhã de quarta-feira (6), um morador de rua foi socorrido pelos bombeiros de Corumbá com sintomas de hipotermia aguda, a vítima de 57 anos não respondia a estímulos e teve que ser encaminhada para o pronto socorro com urgência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 6h50 uma viatura resgate se deslocou até rua 13 de junho, onde havia um homem em situação vulnerável de rua, que estava deitado em frente a uma loja embaixo de uma marquise. Segundo o solicitante a vítima não respondia quando tentaram falar com ele.

No local os socorristas prestaram os primeiros socorros à vítima que apresentava fortes tremores no corpo, não conseguindo se movimentar, tinha espasmos musculares, confusão mental, extremidades do corpo em tom acinzentado, pele fria e sinais e sintomas de hipotermia aguda. O homem foi envolto em manta térmica para aquecer o corpo e removido para o pronto socorro local para cuidados emergenciais.

Os bombeiros recomendam em casos de hipotermia que sejam seguidas as seguintes medidas de primeiros socorros:

*Chame uma ambulância imediatamente;

*Enquanto espera o socorro especializado, retire a pessoa do local gelado e dê uma bebida quente a ela (não muito quente, para que não ocorra choque térmico);

*Aqueça as axilas e pernas do paciente (pode ser com bolsas térmicas e cobertores);

*Caso a pessoa esteja com roupas molhadas, retire-as o quanto antes, pois elas absorvem o calor do corpo, impedindo-o de se manter na temperatura adequada.