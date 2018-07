O frio que chegou na madrugada desta segunda-feira (9), em Campo Grande e se alastra em Mato Grosso do Sul, vem do Paraná conforme o meteorologista Natalio Abrão. As temperaturas despencaram em todo o estado e a previsão é de geada em alguns municípios, nesta semana.

“É uma frente fria que está no litoral do Paraná, atrás dela, está uma massa de ar polar fria e seca que vem derrubando as temperaturas, contudo, não traz chuvas”, disse o meteorologista. “Não é nevoeiro, mas sim, nevoa úmida ou neblina”, complementou.

Natalio explica porque as temperaturas baixas estão atingindo as regiões sul, sudoeste e centro-oeste. “O ar frio está avançando pelo leito do rio Paraguai, não encontrando assim, obstáculos. Até Corumbá está mais fria que Campo Grande”, contou.

Segundo ele, o frio vai avançar em Campo Grande e também nas regiões leste e nordeste do país, com o aumento da frente no litoral do Brasil, na terça-feira (10) e quarta feira (11).

“Outra coisa que está indicando é as chances mínimas de geadas de 20% na madrugada de amanhã em Mundo Novo, Naviraí e Itaporã. Na quarta, será nas cidades de Sete Quedas, Ivinhema, Dourados e ponta Porã”, afirmou.

“A temperatura mínima de Campo Grande foi 10,4 ºC registrada às 8h da manhã de hoje, sendo que ontem (8), a máxima, às 15h, foi 30,2 ºC. Portanto, caiu 20 graus em menos de 24h”, esclareceu.



Conforme o meteorologista, a previsão do tempo nesta segunda-feira no município de Dourados é de 10 ºC, com sensação térmica de 8 ºC. Na cidade de Itaquiraí a temperatura ficará em 11 ºC, com sensação térmica de 9 ºC.

A previsão em Ivinhema, Jardim e Bonito é de 11 ºC, com sensação térmica de 8 ºC. Em Juti e Maracaju é de 10 ºC, com sensação térmica de 8 ºC. Ponta Porã é de 8 ºC, com sensação térmica de 5 ºC. Já Porto Murtinho e Rio Brilhante é de 11 ºC, com sensação térmica de 9 ºC.