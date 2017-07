Frio não dá trégua e quarta-feira tem mínima de -1°C em MS

Os sul-mato-grossenses têm a segunda madrugada com sensação térmica abaixo de zero nesta quarta-feira (19). O dia amanheceu com geada em 15 cidades do Estado.

Na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã a mínima registrada foi de 3°C, na madrugada de hoje. Em Dourados, no sul do Estado, o dia começou com termômetros marcando 4°C.

Em Campo Grande o frio não deu trégua e o dia amanheceu com termômetros marcando 3°C. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 4,3°C em Campo Grande nesta terça-feira, 18 de julho, novo recorde de frio da Cidade Morena. Esta foi a menor temperatura desde 29 de agosto de 2013, quando os termômetros marcaram 3,1°C.

O frio intenso que começou a ser sentido na última segunda-feira (17) foi apenas o início da influência da intensa massa de ar polar que chegou ao Brasil. A massa de ar fria e seca que atingiu o estado e provoca declínio de temperatura no decorrer do dia.

Na maior parte do estado o dia será de pouca nebulosidade. A baixa umidade à tarde pode atingir valores inferiores a 25%, especialmente no norte e nordeste do Estado.

O sol aparece entre nuvens e as temperaturas começam a elevar gradualmente. Em Campo Grande a temperatura máxima não passa de 18°C. Já no Estado, a temperatura mínima chega a -1°C e a máxima é de 23°C.