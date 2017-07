Frio perde força e dá lugar para tempo seco

Umidade relativa do ar fica abaixo de 25% em Mato Grosso do Sul

A massa de ar polar que provocou temperaturas negativas e geadas em Mato Grosso do Sul esta semana perdeu força e as temperaturas começam a subir. O dia amanheceu com os termômetros marcando 14°C nesta sexta-feira (21), em Campo Grande.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias serão de sol com poucas nuvens e baixa umidade ar. O tempo seco é uma consequência da passagem da massa de ar polar, que é naturalmente seco e além da queda da temperatura, reduz dos níveis de umidade do ar, segundo o Inmet.

A secura do ar vai incomodar muita gente, já que os níveis de umidade do ar podem baixar dos 25% nos próximos dias no Estado. Índice abaixo dos 30%, que é considerado situação de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A temperatura máxima prevista para Campo Grande é de 28°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 32°C e a mínima é de 9°C.