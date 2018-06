Fritadeira elétrica provoca curto-circuito e shopping pega fogo

O Shopping China em Pedro Juan Caballero assustou os visitantes no último domingo (3), após um incêndio iniciado na praça de alimentação. O caso aconteceu depois de uma fritadeira elétrica gerar um curto-circuito e a fumaça se espalhar pelo local. Apesar do fogo, ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas pelos funcionários do local e pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Pedro Juan.

De acordo com o Nova News, o incêndio teve início depois de um curto-circuito provocado por uma fritadeira elétrica e o óleo que estava sendo utilizado no recipiente contribuiu para que a fumaça se espalhasse rapidamente pelo local.

Segundo o site, os visitantes se assustaram com a fumaça e deixaram o shopping às pressas. Ainda conforme o Nova News, depois que as chamas foram controladas o atendimento no shopping voltou a funcionar normalmente.