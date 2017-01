Fronteira: Homem é assassinado a tiros de fuzil

Na manhã desta terça-feira (24), por volta de 10h30, um homem foi assassinado a tiros de fuzil durante um tiroteio em Ponta Porã, cidade a 346 km de Campo Grande. O crime aconteceu na Rua Tiradentes, em frente a praça Licio Borralho. De acordo com informações não oficiais vítima seria Victor Hugo Colman.

Segundo o site Ponta Porã Informa atiradores que estavam em veículo vermelho interceptaram o carro da vítima, uma Toyota Fortuner de cor cinza, e efetuaram disparos de fuzil. No momento do tiroteio um motociclista que passava pelo local foi atingido por uma bala perdida.

Durante o tiroteio os veículos bateram, e os atiradores fugiram a pé em direção a Pedro Juan Caballero. Ainda de acordo com o Ponta Porã Informa, na fuga os atiradores deixaram em cima do banco do veículo um fuzil e munições.